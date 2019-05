Inter, ufficiale l'esonero di Spalletti: arriva Conte

L'Inter con uno stringato comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale ha annunciato l'esonero di Luciano Spalletti.

"FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia Spalletti per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme", è la nota pubblicata dal club nerazzurro.

Può prendere così il via ufficialmente l'era di Antonio Conte: il tecnico leccese ha firmato un contratto di 3 anni a 9 milioni netti più bonus a stagione. Sarà ufficializzato venerdì, ma in verità da settimane sta lavorando gomito a gomito con Beppe Marotta per costruire l'Inter della prossima stagione.

Per ora non sono previste presentazioni, la prima uscita pubblica è in programma sabato sera, quando al fianco di Marotta e Zhang sarà in tribuna al Wanda Metropolitano ad assistere alla finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham.

SPORTAL.IT | 30-05-2019 10:52