Inter, ultimo grande colpo per agganciare la Juve. Conte in pressing

Un ultimo grande rinforzo per raggiungere il livello della Juventus. E’ questa l’ossessione di Antonio Conte, convinto che con l’arrivo di N’Golo Kanté l‘Inter potrà finalmente competere alla pari con i bianconeri per la corsa allo scudetto.

Il mister leccese, che ha riabbracciato negli scorsi giorni Arturo Vidal, considera il centrocampista francese come un elemento cruciale per permettere alla sua squadra un ulteriore salto di qualità, come l’arrivo di Romelu Lukaku nella scorsa stagione.

Il campione del mondo 2018 non è così irraggiungibile: il Chelsea chiede 50 milioni di euro più bonus, cifra per ora lontana dalle disponibilità dei nerazzurri che però stanno per mettere a segno alcune cessioni importanti, proprio a centrocampo.

Sta per tornare a Cagliari Radja Nainggolan: i sardi stanno cercando di trovare la formula giusta con Marotta, che vuole almeno 15 milioni di euro per la sua cessione. Si parla di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, filtra ottimismo perché il giocatore punta al ritorno in Sardegna.

C’è la fila invece per Joao Mario: Valencia, Betis Siviglia, Newcastle, Leeds, West Ham e Galatasaray sono sulle tracce del centrocampista portoghese, che l’Inter valuta almeno 13 milioni di euro.

L’ultima cessione che potrebbe permettere il colpo Kanté è quella di uno tra Brozovic ed Eriksen: entrambi i giocatori non sono tra i primi posti nelle gerarchie di Conte e uno dei due potrebbe partire. Al momento mancano offerte concrete, ma si sussurra di un interessamento del Paris Saint Germain per il croato.

Con queste tre cessioni, l’arrivo di Kanté sarebbe meno utopia e più realtà. L’unico nemico dell’Inter è il tempo: la sessione di mercato chiude il 5 ottobre, e le trattative dovranno essere per forza di cose velocizzate.

OMNISPORT | 23-09-2020 10:16