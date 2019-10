Inter, un acquisto voluto da Conte a rischio taglio

L’Inter, in campionato, sta convincendo. Eppure, c’è qualcuno che sta deludendo le aspettative. Si tratta di Valentino Lazaro. Il nazionale austriaco, arrivato in estate (versati all’Hertha Berlino ben 21 milioni di euro), sta avendo grosse difficoltà ad ambientarsi al calcio italiano, come conferma la prestazione da dimenticare contro il Sassuolo. Poche presenze e risultati scadenti. L’esterno nerazzurro è, in evidente, difficoltà.

Caldeggiato da Antonio Conte, Valentino Lazaro sarebbe già a rischio taglio. Il tecnico dell’Inter ha bisogno di giocatori che, quando vengano chiamati in causa, siano in grado di dare un contributo importante e immediato. Valentino Lazaro, da questo punto di vista, sta faticando enormemente. A gennaio, potrebbe anche essere parcheggiato altrove. A 23 anni, ha ancora modo e tempo per migliorare.

Dovesse partire, l’Inter andrebbe, immediatamente, alla ricerca di un sostituto per non lasciare Antonio Conte in difficoltà a livello di uomini. In pole position per prendere il posto dell’austriaco ci sarebbe Matteo Darmian, ora al Parma ma seguito, a lungo dai nerazzurri. Nell’operazione, l’Inter potrebbe inserire Borja Valero, ai margini del progetto nerazzurro.

Non solo Matteo Darmian. L’Inter starebbe seguendo da vicino anche Elseid Hysaj. Il nazionale albanese, classe 1994, pare al capolinea della sua avventura al Napoli (è alla sua quinta stagione in azzurro). La sua esperienza in Serie A farebbe comodo ai nerazzurri.

Per potersi muovere liberamente sul mercato di gennaio, l’Inter ha bisogno di vendere. Tutto ruota attorno al nome di Gabigol. Il brasiliano sarebbe vicino a trovare l’accordo con il Flamengo (è in prestito al club brasiliano fino a dicembre). L’Inter punta ad incassare almeno 15 milioni di euro.

Grazie alla cessione del brasiliano (attenzione anche all’interesse dello Schalke 04), l’Inter avrebbe il cash necessario per andare alla ricerca dell’esterno giusto per prendere il posto di Valentino Lazaro.

Ovviamente, tutto dipende dallo stesso valentino Lazaro. L’austriaco ha ancora tempo per ribaltare la situazione e dimostrare di poter essere utile ad Antonio Conte.

SPORTAL.IT | 22-10-2019 08:36