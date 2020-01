Inter, un altro eroe del Triplete lascia il calcio

Pochi mesi dopo Samuel Eto'o un altro protagonista dell'Inter del Triplete annuncia l'addio al calcio. Si tratta di Lucio, che ha deciso di porre fine alla propria carriera agonistica all'età di quasi 42 anni.

A rendere nota la notizia è stato lo stesso difensore brasiliano a 'Globo Esporte': "Oggi è un giorno speciale per me. Oggi finisco la mia carriera come calciatore professionista. Con grande orgoglio e gratitudine per tutti coloro che mi hanno supportato durante tutto questo tempo".

Lascia così il calcio uno dei giocatori più vincenti dell'ultimo ventennio: nella sua bacheca, oltre alla Champions 2010 con l'Inter, il Mondiale 2002 con il Brasile, un campionato italiano, tre tedeschi vinti con il Bayern Monaco, tre Coppe di Germania, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, vinte con l'Inter e con la Juventus, dove il brasiliano approdò a sorpresa nell'agosto 2012 salvo disputare in bianconero solo due partite e lasciare la squadra già a dicembre.

Le sue ultime squadre sono state il San Paolo, il Palmeiras, il club indiano del Goa e poi Gama e Brasiliense nelle categorie minori brasiliane.



