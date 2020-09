Inter, un esubero vuole la Juventus: si lavora a uno scambio

Quello del 2020 si preannuncia come un mercato difficile per i registi. La Juventus ha scelto di rinunciare a Miralem Pjanic, reinventato play da Max Allegri e confermato in quel ruolo, seppur con compiti diversi, da Maurizio Sarri, per puntare sul brasiliano Arthur, che ha caratteristiche differenti dal bosniaco, ma forse più funzionali al nuovo corso dei bianconeri, che pure in panchina avranno il più forte dei registi italiani di sempre, Andrea Pirlo.

L’Inter di Conte ha invece messo muscoli in mediana, con l’imminente arrivo di Arturo Vidal e quello sognato dal tecnico salentino di Ngolo Kantè, destinati a mettere in discussione la leadership a centrocampo di Marcelo Brozovic.

Il croato, reduce da una stagione ad alto rendimento, non sembra aver gradito le scelte di società e allenatore, che non lo ritiene incedibile, anzi al contrario la società è disponibile ad ascoltare eventuali offerte proprio per avere il cash per arrivare a Kanté. Così, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Brozovic starebbe pensando al più clamoroso dei tradimenti, ovvero il trasferimento proprio alla Juventus.

Conte dal canto proprio non si opporrebbe all’affare, mentre la coppia Marotta-Ausilio avrebbe qualche remora in più dovuta al rischio di rafforzare la rivale principale nella corsa allo scudetto.

Brozovic, che già in passato era stato accostato alla Juventus, starebbe caldeggiando il trasferimento per poter giocare con il proprio idolo Cristiano Ronaldo, ma l’ultima parola spetterà a Pirlo, che sta disegnando il nuovo centrocampo della Juventus più sulla forza che sulla tecnica, al fine di sostenere il tridente delle meraviglie composto da Ronaldo, Dybala e il centravanti che verrà, quasi sicuramente uno tra Edin Dzeko e Luis Suarez.

L’Inter valuta Brozovic non meno di 40 milioni e per provare ad abbassare il prezzo a Torino puterebbero ad uno scambio con Douglas Costa, condizionato da troppi infortuni, ma apparentemente poco adatto al calcio di Conte.

I nerazzurri per il momento non prendono in considerazione questa ipotesi e non scendono dalla valutazione di 40 milioni data a Brozovic, nonostante il contratto in scadenza nel 2022.

OMNISPORT | 09-09-2020 23:15