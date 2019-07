Inter, un ex juventino alternativa a Dzeko

Il mercato si è aperto ufficialmente il 1° luglio e l’Inter è uno dei club più attivi. Ufficializzati gli innesti di Godin, Lazaro e Sensi, all’ad Marotta resta ancora tanto lavoro per accontentare Antonio Conte.

Centrocampo e soprattutto attacco i reparti che saranno ritoccati e i nomi sono quasi tutti noti. In mezzo si attende che venga raggiunto l’accordo con il Cagliari per Nicolò Barella. Il classe ’98 è stato scelto da Conte e ha a propria volta scelto l’Inter, preferendo la soluzione nerazzurra a quella della Roma che pure aveva tentato di reinserirsi prepotentemente anche nelle ultime ore.

A quel punto la linea mediana sarebbe completata e ci si potrebbe concentrare sui due centravanti richiesti da Conte, contestualmente alla probabile cessione di Mauro Icardi. Pure qui, nessun mistero.

I prescelti sono Romelu Lukaku e Edin Dzeko, non necessariamente in ordine di facilità di acquisto. Il belga è in rottura con il Manchester United, che però non vuole sentir parlare di sconti e neppure di inserimento di contropartite tecniche, come per l’eventuale cessione dell’altro big della rosa, Paul Pogba, nel mirino di Real Madrid e Juventus.

Sul fronte Dzeko, l’affare si sta mettendo in salita. Vuoi per i rapporti tesi tra Inter e Roma proprio a causa del testa a testa per Barella, vuoi perché le cessioni di Manolas e Pellegrini entro il 30 giugno ha dato ossigeno alle casse dei giallorossi, che non hanno più necessità di vendere. Il bosniaco resta comunque tra i partenti e l’affare potrebbe concretizzarsi, ma nell’attesa l’Inter si sta cautelando pensando all’alternativa. Si tratta, come riporta 'Tuttosport', di un vecchio pupillo di Conte, Fernando Llorente, che il tecnico salentino ha allenato ai tempi della Juventus e che si è appena svincolato dal Tottenham con cui quest’anno ha raggiunto la finale di Champions League.



SPORTAL.IT | 03-07-2019 11:23