Inter, un grande ex entra a gamba tesa su Mauro Icardi

Continua a tener banco la questione Mauro Icardi: l'ex capitano dell'Inter non scende in campo da oltre un mese e il rapporto con la società è ormai ai minimi termini.

Il tentativo di mediazione da parte dell'ad Beppe Marotta, che ha incontrato il giocatore, la moglie-agente Wanda Nara e l'avvocato Paolo Nicoletti, non ha dato gli esiti sperati almeno sul fronte dello stesso Icardi, che prosegue sulla linea dura.

Sulla pesante situazione è intervenuto anche Julio Cesar a margine del sorteggio di Champions League a Nyon: "La situazione intorno a Icardi è un macello della madonna, da fuori è difficile dire qualcosa. E' un bravissimo giocatore che segna tanto e la società deve risolvere la situazione".

Il brasiliano ha poi commentato l'eliminazione dell'Inter dall'Europa League: "Dispiace, l'anno prossimo possono cambiare tante cose, spero che possa qualificarsi per la Champions League".

Proprio riguardo la massima competizione europea, Julio Cesar ha regalato alla Juventus l'Ajax, una delle squadre più abbordabili: "Mi ricordo quando beccammo lo Schalke e facemmo una bruttissima figura: il calcio è così, non si può godere se prendi uno meno forte".

Il numero 1 del Triplete ha poi detto le sue preferenze per la vittoria finale: "Il Liverpool sta facendo benissimo, poi ci sono Barcellona e City che stanno andando alla grande. Non ho una mia favorita ma mi piacerebbe una tra Liverpool e City. I Reds hanno un allenatore come Klopp che si merita di vincerla, lo stimo molto".

Domenica ci sarà il derby: "Il Milan penserà che l'Inter sia giù di morale ma il derby è il derby".

Sulla questione Mauro Icardi è intervenuto anche Massimo Moratti: "La cosa è partita male, è difficile rimetterla a posto. Dipende dalle persone, il chiarimento tra i giocatori è stato un po' troppo richiesto e adesso ciascuno resta nella sua posizione".



SPORTAL.IT | 16-03-2019 10:10