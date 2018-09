Inter, un parametro zero a gennaio

L'Inter, a gennaio, potrebbe mettere a segno un importante colpo di mercato, a parametro zero. Herrera, centrocampista messicano già accostato a diversi club italiani, pare deciso a non rinnovare il suo contratto in scadenza con il Porto.

Dovesse restare così la situazione, l'Inter proverà a farsi avanti e a chiudere l'operazione in tempi brevi. Il 28enne Herrera potrebbe prendere il posto di Joao Mario. Il portoghese dovrebbe partire durante la finestra di mercato invernale.

SPORTAL.IT | 11-09-2018 09:00