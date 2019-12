Inter, un solo modo per recuperare soldi persi per la Champions

Quella qualificazione che sembrava a un passo rimarrà a lungo un rimpianto per l’Inter, che contava sui soldi della Champions per rafforzare la squadra a gennaio. Sul mercato invernale, con ogni probabilità, il club nerazzurro opererà lo stesso per cercare di accontentare Conte che vuole almeno due rinforzi ma saranno necessari sacrifici ed anche qualche rinuncia.

COSA CAMBIA – Anche l’appeal della squadra è diverso senza la partecipazione in Champions, qualche giocatore potrebbe essere meno invogliato ma il problema è soprattutto economico.

LE PERDITE – La mancata qualificazione ha inciso per circa 12 milioni di euro sui premi. Resta il tesoretto accumulato finora (40,7 milioni di euro per la fase a gironi) ma centrare la fase ad eliminazione diretta avrebbe garantito 52,9 milioni di euro più la seconda parte di market pool (che sarebbe valsa da un minimo di 4,3 milioni a un massimo di 6,7).

LA DIFFERENZA – Ballano dunque 12,2 milioni di euro. Come reperirli? Per colmare il gap dei conti l’Inter ha una sola strada in Europa: arrivare fino alla finale di Europa League, da cui ha già incassato 500mila euro come quota per l’accesso ai sedicesimi.

LE CIFRE – Arrivare fino a vincere la coppa garantirebbe 14 milioni di euro in soli premi senza considerare la quota relativa di market pool dall’Europa League.

I PREMI – Questa la suddivisione dei premi per ciascuna fase ad eliminazione diretta:

qualificazione ai sedicesimi: 500mila euro a club

qualificazione agli ottavi di finale: 1,1 milioni di euro a club

• qualificazione ai quarti di finale: 1,5 milioni di euro a club

• qualificazione alle semifinali: 2,4 milioni di euro a club

• qualificazione alla finale: 4,5 milioni di euro a club

• La vincente della finale di Europa League riceverà 4 milioni di euro supplementari.

Inoltre, chi conquisterà la coppa parteciperà alla Supercoppa europea, con ricavi per altri 3,5 milioni di euro.

12-12-2019