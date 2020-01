Inter: un vecchio flop di mercato può ora far sorridere Conte

L'Inter ha fretta di muovere i tasselli utili per smuovere il proprio mercato in entrata, assecondando le precise richieste di Antonio Conte in vista di questo mese di gennaio. Gli obiettivi nerazzurri sono piuttosto chiari, così come sono le pedine mancanti nel mosaico che l'esigente tecnico salentino ha tutte le intenzioni di ultimare. E un aiuto in tal senso potrebbe arrivare alla Beneamata da un giocatore insospettabile, che in passato poco ha aiutato la causa dal punto di vista tecnico e ora può invece essere utilissimo proprio nelle varie trattative.

Se infatti la corte spietata ad Arturo Vidal ha in queste ore subito una brusca frenata (il centrocampista sarà regolarmente con il resto del Barcellona in Arabia Saudita, sede della Supercoppa spagnola), le prossime ore sembrano destinate a non essere sprecate dai dirigenti meneghini. Grazie al temporaneo ritorno in Italia di Gabriel Barbosa, per tutti Gabigol.

L'attaccante brasiliano classe 1996 è arrivato all'Inter nell'estate del 2016, presentato come il grande acquisto per quella sessione di mercato. Come sappiamo, però, la sua parentesi nerazzurra è stata ampiamente al di sotto delle aspettative, tradicendosi nella sola rete in campionato siglata a Bologna il successivo mese di febbraio.

Pagato 30 milioni, l'Inter ha deciso di non scaricarlo tentandone un rilancio dopo l'altro tramite svariate cessioni in prestito. Disastrosa quella al Benfica, meglio è andata in occasione del ritorno in patria al Santos. Ma tutto è cambiato nel gennaio 2019, con il passaggio al Flamengo.

Qui Gabigol è letteralmente rinato, segnando 25 gol in 29 partite e guidando i suoi alla conquista di una storica Copa Libertadores. Questo ha risvegliato le sirene di mercato sul suo conto, con Beppe Marotta pronto ad approfittarne.

In settimana sarà infatti stabilito il da farsi: potrebbe arrivare il riscatto da parte del Flamengo (fissato a 16 milioni di euro), o addirittura un passaggio al Chelsea che arricchirebbe ulteriormente l'Inter.

Questi soldi saranno immediatamente investiti sul mercato: se il giocatore resterà a Rio, i 16 milioni saranno girati immediatamente su Vidal (alzando l'attuale offerta di 12 milioni) o magari su Eriksen.

Nel caso di un trasferimento a Londra, invece, a Milano arriverebbe un altro giocatore espressamente chiesto da Conte: il tanto atteso attaccante, Olivier Giroud.

In ogni caso, insomma, Gabigol potrebbe regalare all'Inter ciò che cerca.

SPORTAL.IT | 07-01-2020 20:55