Inter, un vecchio pallino nel mirino

Rafinha Alcantara è stato uno dei migliori giocatori dell'Inter nel girone di ritorno, ma nonostante le sue ottime prestazioni, la società nerazzurra ha deciso di non riscattare il suo cartellino dal Barcellona. La dirigenza meneghina ha chiesto più volte ai blaugrana uno sconto sul prezzo di 35 milioni di euro, ma il club catalano è stato irremovibile.

Lo stesso giocatore brasiliano è tornato a parlare di mercato e del suo desiderio di poter tornare a vestire la maglia dell'Inter, nella conferenza stampa in vista dell'amichevole tra la squadra blaugrana e la Roma. "Se sapessi il mio futuro, vi giuro che lo direi. Sono uscite tante cose sul mio conto e per questo lascio che di queste cose se ne occupino le persone di mia fiducia – ha dichiarato il centrocampista classe 1993, facendo riferimento a un presunto interessamento della Lazio nei suoi confronti – Ho passato mesi stupendi all’Inter e avrei voluto continuare a giocare nell’Inter, mi piacerebbe tornare lì ma ora sono un giocatore del Barcellona. Il mio obiettivo è giocare, qualunque giocatore vorrebbe giocare. Non so se qui o altrove ma vorrei giocare".

L'Inter è effettivamente alla ricerca di un centrocampista, ma Rafinha non rappresenta la prima scelta della società meneghina. Piace molto Arturo Vidal del Bayern Monaco, ma anche Nicolò Barella del Cagliari. L'ex numero 8 nerazzurro si trova quindi dietro nelle gerarchie di mercato, nonostante la grande voglia dei tifosi interisti di riaverlo a San Siro. Anche perché il Barcellona al momento non ha intenzione di abbassare le pretese rispetto ai 35 milioni di euro che erano stati pattuiti per il suo riscatto a gennaio. Nel caso però la società catalana dovesse accettare di fare uno sconto sul prezzo del cartellino, allora lo scenario potrebbe cambiare radicalmente, con il trequartista brasiliano che potrebbe vedere realizzato il suo sogno di tornare a vestire la casacca dell'Inter.

SPORTAL.IT | 31-07-2018 10:35