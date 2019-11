Inter, una big esce allo scoperto per Lautaro Martinez

Se prima erano solo rumors di mercato, ora è ufficiale: il Barcellona è sulle tracce di Lautaro Martinez. Difficile che l'argentino saluti i compagni a gennaio, ma in estate i balugrana tenteranno l'affondo.

A svelarlo è stato Eric Abidal ai microfoni del Mundo Deportivo: "Stiamo cercando un giocatore offensivo, un attaccante, e di questo ne abbiamo parlato anche con Luis Suarez. Lui accetta questa scelta come lo avrebbe fatto l'anno scorso perché tiene al bene della società".

"Lautaro Martinez? Sì è un giocatore che mi piace molto, con ottime qualità e sta giocando su ottimi livelli. Lo conosciamo, ma stiamo seguendo anche altri calciatori che hanno qualità" ha detto il team manager del club.

Proprio riguardo al possibile trasferimento del giovane argentino nel club di Messi, Javier Zanetti aveva dichiarato: "L'idea è che Lautaro resti con noi. Ha 22 anni e spero stia da noi un bel po', all'Inter può essere importante già da adesso" le sue parole a Marca.

"Ha solo 22 anni ed è esploso con un rendimento molto elevato in breve tempo. Lo abbiamo strappato all'Atletico Madrid rispettando le parti: quando c'è stata possibilità di prenderlo, abbiamo fatto un investimento che sappiamo potrà ripagare nel futuro".

Il rischio di perdere il giovane però esiste e lo testimonia anche il pressing di Beppe Marotta nei confronti di Dries Mertens: il belga andrà in scadenza in estate e dopo il caso del ritiro un rinnovo è da escludere. Su di lui c'è anche la Juventus ma i nerazzurri si sono mossi prima e avrebbero già pronta l'offerta per convincerlo: un contratto biennale da sei milioni di euro a stagione, bonus compresi, più un'opzione di rinnovo per una terza stagione.

Per convincerlo a restare a Napoli era sceso in campo anche Diego Armando Maradona ma l'idea di lasciare il club sembra essere definitiva. Scartata l'ipotesi Cina: un club aveva preso contatti la scorsa estate ma, convinto di poter fare ancora la differenza in campionati più competitivi, il classe 1987 aveva rifiutato e la sua posizione è ancora quella di voler restare su livelli alti. Anche per non perdere la nazionale.

