Inter, una voce di mercato mette in agitazione i tifosi

Antonio Conte sogna un’Inter molto italiana. Il tecnico, tornato in Italia, la scorsa stagione sta cercando di plasmare una squadra a sua immagine e somiglianza. I primi passi li ha compiuti già la scorsa estate e per la prossima stagione vuole continuare a colmare il gap che separa i nerazzurri dai trofei che mancano da troppo tempo.

Centrocampo italiano

C’è ancora un campionato da concludere, con la formazione nerazzurra in lotta ancora su tre fronti diversi: campionato, Europa League e Coppa Italia. Ma il club, sotto la guida di Beppe Marotta, sta pensando anche al futuro come ha dimostrato l’operazione Icardi, venduto a titolo definitivo al PSG. Una mossa da tanti considerata perfetta per evitare di ritrovarsi con un problema in più tra qualche mese.

L’affondo su Tonali

Dopo aver acquistato Eriksen nella scorsa sessione di mercato, i nerazzurri continuano a considerare la fascia mediana come una delle grande priorità della rosa e per questo è partito un deciso attacco a Sandro Tonali. Nelle ultime ore si sono intensificate le voci di mercato che riguardano un possibile arrivo del centrocampista.

L’entusiasmo dei tifosi

Una notizia che ha immediatamente scatenato l’entusiasmo e le fantasie dei fan nerazzurri: “L’anno scorso era Barella, quest’anno è Tonali. Voglio Sandrone nella mia Inter e lo voglio il prima possibile”, scrive un tifoso. E ancora: “Annunciatemi il più forte centrocampista italiano e nessuno si farà male”, scrive Mimi.

Ma c’è anche chi si sente sotto assedio dei media e guarda l’altra faccia della medaglia: “Se prendiamo Tonali nel giro di 24 ore faranno uscire la fake news di un Conte nervoso perché voleva Vidal”.

SPORTEVAI | 01-06-2020 09:00