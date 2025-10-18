L’Inter U.23 vince il derby, Vecchi impazzisce: “Non ci fermano più”

I nerazzurri piegano l'Alcione Milano con una doppietta di La Gumina e volano al terzo posto. La soddisfazione dell'allenatore: Puntiamo in altissimo

L’Inter Under 23 ha definitivamente preso confidenza con la Lega Pro: vittoria nel derby contro l’Alcione Milano grazie alla doppietta di La Gumina e terzo posto in classifica in attesa che venga completato il programma del girone A. Nel post-gara il tecnico Stefano Vecchi non si è nascosto e commenta: “Puntiamo in alto, in altissimo…”.

Il derby è dell’Inter U23, super La Gumina

Non è stato il Milan-Inter che appassiona gli amanti del calcio, ma semplicemente un derby in miniatura: Alcione Milano-Inter Under 23. Di fronte la terza e quarta squadra di Milano, l’Alcione – al secondo anno di fila tra i professionisti – e i giovanotti nerazzurri (imbottiti con qualche “vecchia volpe” della categoria) alla prima esperienza in terza serie.

Un incontro piacevole disputato al “Breda” di Sesto San Giovanni davanti a circa 1.000 spettatori. Tre gol, due di questi segnati dall’interista La Gumina che sono valsi la vittoria dell’Inter, ora al terzo posto nel girone A in compagnia del Brescia. Sulla sponda Alcione rete di Michele Marconi, classe 1989, altro attaccante con un curriculum di tutto rispetto.

Inter U23 terza, la gioia di Vecchi

A fine partita notevole la soddisfazione di Stefano Vecchi, allenatore nerazzurro, convinto che la strada imboccata sia quella giusta: “La prestazione è stata ottima in entrambe le fasi, nel primo tempo abbiamo fatto meglio, nella ripresa per pochi centimetri (un fuorigioco, ndr) non siamo riusciti a chiuderla. A loro abbiamo concesso pochissimo, siamo contenti, perché riprendere dopo la sosta per le nazionali non è mai facile”.

L’Inter Under 23 si è calata molto bene nella categoria, impiegando meno di un terzo di campionato per battagliare ad armi pari contro le big del girone: “Siamo ancora in una fase di rogaggio, ma puntiamo in alto, anzi in altissimo. Non ci accontentiamo, dobbiamo mirare a essere forti quanto Brescia, Lecco, Vicenza, tutte squadre importanti”, ha proseguito Vecchi.

Tra le fila nerazzurre, oltre al veterano La Gumina, sta impressionando Matteo Cocchi. Appena 18enne, terzino sinistro di spinta e intelligenza tattica, è già nel giro della Nazionale Under 19. Ieri si è preso i complimenti del suo allenatore: “È in crescita, ha fatto un’ottima partita, ogni tanto commette qualche leggerezza fisiologica, ma rendiamoci conto che è un 2007. Ha qualità importanti, la sua carriera dipenderà dalla capacità di migliorare i suoi difetti”.

