Inter unica rivale? La risposta del web bianconero

Lo scontro diretto vinto a San Siro ha stabilito che per vincere il titolo bisognerà come sempre fare i contro con lo strapotere della Juventus, anche quest’anno squadra da battere e strafavorita per la lotta scudetto. Prendendo spunto da quanto affermato ieri dal portierone bianconero Gigi Buffon il giornalista di sponda bianconera Massimo Pavan ha chiesto ai tifosi chi vedono come vera rivale.

La replica della rete – In una intervista Buffon ha parlato di Conte affermando che non si fida del suo vecchio allenatore e che i nerazzurri possono essere la squadra con cui bisognerà battagliare fino alla fine, snobbando un po’ quella che negli ultimi anni è stata invece la unica vera concorrente della Vecchia Signora, ovvero il Napoli. I tifosi juventini a quanto pare non sono del tutto d’accordo.

Occhio agli azzurri – Sui social infatti all’interrogativo posto da Pavan c’è chi ha risposto “L’Inter è il solito fuoco di paglia che poi si spegne piano piano, il Napoli invece in un modo o nell’altro tiene sempre il passo. Per me vinceremo anche quest’anno ma vedo molto più pericoloso il Napoli” e chi invece ha replicato seccamente “Non abbiamo nessuna rivale. Anche quest’anno vinceremo lo scudetto senza nemmeno dover faticare”.

Ripresa in discesa – Dopo la sosta per le nazionali (che comunque ha portato via parecchi uomini a Maurizio Sarri) la Juventus sarà attesa da sfide non certo impossibili sulla carta, ovvero con Bologna e Genoa in casa inframezzate dalla trasferta di Lecce. Una buona occasione per dare un ulteriore strappo in classifica e consolidare il primo posto conquistato.

SPORTEVAI | 10-10-2019 09:45