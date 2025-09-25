Inter, Upamecano al posto di Acerbi è il nuovo colpo a parametro zero di Marotta: arrivo possibile a gennaio

Il difensore del Bayern Monaco ha il contratto in scadenza nel 2026 e potrebbe non rinnovare: il problema è l'ingaggio, chiede un adeguamento ai bavaresi che l'Inter non potrebbe garantirgli. Anche Manchester United, Psg e Real Madrid interessate

Che sia sempre stato un fenomeno nel trovare grandi colpi di mercato a parametro zero, è storia nota. Beppe Marotta, presidente dell’Inter, prese questo “vizio” alla Juventus, quando ingaggiò un certo Andrea Pirlo. La storia ha poi detto come sono andate le cose, e le storie spesso si ripetono.

Inter, occhi su Upamecano

Il nuovo capitolo a tinte nerazzurre potrebbe riguardare il reparto arretrato della squadra guidata da Chivu, e questa volta il protagonista della storia potrebbe essere Dayot Upamecano, difensore attualmente al Bayern Monaco. Il suo contratto scade a giugno 2026: la trattativa per il rinnovo è in corso, ma le parti non hanno ancora raggiunto un accordo definitivo. Le richieste del giocatore sembrano essere legate a un aumento di stipendio e all’inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo contratto: il club bavarese vuole blindarlo, considerandolo un pezzo importante della difesa, ma è restio ad inserire clausole ed a concedere aumenti.

Upamecano-Bayern, rinnovo in stallo

Come riporta Tuttosport, il 26enne difensore francese sarebbe stato individuato per il dopo Francesco Acerbi: l’unico ostacolo potrebbe essere l’ingaggio elevato di quasi 5,5 milioni stagionali, che a lordo in Italia sono quasi 10 milioni. Il Bayern sta probabilmente valutando i costi, visto che i salari importanti pesano molto sul bilancio, e non vuole sbilanciarsi troppo se non è sicuro che Upamecano resti motivato. Di conseguenza molte grandi europee stanno drizzando le antenne, non soltanto l’Inter. Anche Real Madrid, Chelsea, PSG e Manchester United sarebbero molto interessate al giocatore.

Upamecano, le richieste al Bayern Monaco

Se non verrà trovato un accordo sul rinnovo, Upamecano potrebbe andare via a fine contratto. Non è da escludere una partenza anticipata a gennaio in caso di mancato rinnovo: se qualche club avanzasse una proposta molto buona, il Bayern potrebbe decidere di incassare qualcosa piuttosto che perderlo gratis a giugno. Il giocatore vorrebbe un aumento consistente, con cifre che lo collocherebbero in una fascia tra 15-20 milioni annui lordi, per poter essere allineato ad altri giocatori top del Bayern come Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Jamal Musiala.

La posizione del Bayern Monaco

Il Bayern potrebbe offrire una cifra più alta di quella attuale ma forse non così alta come richiesto dal calciatore. Potrebbe trattarsi di una proposta nell’ordine dei 15-17 milioni annui, probabilmente senza clausola rescissoria o con una clausola molto alta: fatto sta che queste pretese del calciatore francese rendono difficile un accordo, ma anche un eventuale arrivo in Italia, a fronte del fatto che le altre “pretendenti” non hanno certo problemi di budget.

Come cambierebbe l’Inter con Upamecano

Non v’è dubbio che Upamecano farebbe svoltare la difesa dell’Inter: è un difensore centrale con un fisico imponente, bravo nei contrasti, nel gioco aereo e negli anticipi. Ha buone abilità con la palla: capace di impostare dal fondo, non solo di difendere. Ciò lo rende adatto anche a squadre che cercano un difensore moderno, che sappia partecipare al gioco offensivo iniziando dall’uscita palla. Per questo è stato paragonato a difensori come Mats Hummels o Raphaël Varane, soprattutto per la combinazione tra fisico, rapidità e capacità tecnica. Ha sempre giocato nella linea a quattro, con il Bayer e con la Nazionale, ma non è impossibile immaginarlo in una linea a tre.