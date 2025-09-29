Inter, Upamecano resta nel mirino ma il Bayern Monaco fa muro: Marotta prepara l'ennesimo colpo a parametro zero

Il ds dei tedeschi, Eberl, ribadisce l'intenzione di rinnovare il contratto del difensore, che scade nel 2026. Nerazzurri pronti ad approfittarne, ma ci sono anche altre squadre interessate

Beppe Marotta è ben noto per molte cose, una delle quali è senza dubbio la capacità di intercettare i “parametri zero” sul mercato e portarli alla propria corte. La galleria, già lunga, potrebbe arricchirsi di un altro quadro.

Upamecano, l’Inter ci pensa

Si tratta di Dayot Upamecano del Bayern Monaco, in scadenza di contratto a giugno 2026. Il difensore sarebbe nel mirino della società nerazzurra, che lo ha individuo come rinforzo che potrebbe prendere il posto di Acerbi. Il rinnovo del contratto con i bavaresi è in dubbio: le richieste del giocatore sembrano essere legate a un aumento di stipendio e all’inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo contratto. Il club bavarese vuole blindarlo, considerandolo un pezzo importante della difesa, ma è restio ad inserire clausole ed a concedere aumenti.

Upamecano, le parole del Bayern Monaco

Eppure, il club campione di Germania vuole trattenerlo, almeno stando alle parole del ds Max Eberl rilasciate prima della partenza per la trasferta cipriota di Champions: “Stiamo cercando di convincerlo ulteriormente del progetto Bayern Monaco. Vogliamo tenerlo con noi“. Prima della partenza per Larnaca, dove il Bayern incontrerà il Pafos, Eberl ha parlato anche di Harry Kane e della clausola di rescissione presente nel suo contratto, con il suo futuro da chiarire e il Tottenham pronto a riportare a casa il suo ex capitano: “Vincere trofei? È un vero leader, vogliamo farlo con lui ancora a lungo”.

Inter-Upamecano, problema ingaggio

L’Inter spera che questo rinnovo non venga firmato, in modo da poter fare la propria offerta: l’unico ostacolo potrebbe essere l’ingaggio elevato di quasi 5,5 milioni stagionali, che a lordo in Italia sarebbero quasi 10. E la concorrenza non manca: molte grandi squadre europee stanno drizzando le antenne. Anche Real Madrid, Chelsea, PSG e Manchester United sarebbero molto interessate al difensore che rischia di andare via a fine contratto, diventando dunque un pezzo pregiato del prossimo mercato.

Mezza Europa su Upamecano

La richiesta di Upamecano al Bayern è molto elevata, dato che vorrebbe arrivare ad uno stipendio top da almeno 15 milioni, così come i suoi compagni di squadra Kimmich, Davies o Musiala. Difficile che il Bayern arrivi a offrirgli tanto, fatto sta che queste pretese del calciatore francese rendono difficile un accordo, ma anche un eventuale arrivo in Italia, a fronte del fatto che le altre concorrenti dell’Inter non hanno certo problemi di budget.