Inter, Varriale nella bufera: Questi non erano modesti?

Il pareggio dell’Inter in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk ha lasciato un po’ d’amaro in bocca ai tifosi. Dopo il 2-2 col Borussia Moenchengladbach bisognava mettere fieno in cascina in attesa della delicata doppia sfida col Real Madrid, probabilmente decisiva ai fini della qualificazione. E invece in Ucraina la squadra di Conte ha rimediato solo uno 0-0, anche se condito da polemiche (rigore non dato su Lukaku) e rimpianti (due traverse).

Shakhtar-Inter per Enrico Varriale

Enrico Varriale, vice direttore di Rai Sport, ha commentato così su Twitter la prestazione dei nerazzurri: “Non schioda lo 0-0 l’Inter contro lo Shakhtar Donetsk. Primo tempo brillante dei neroazzurri sfortunati con una doppia traversa. Ripresa deludente, una sola grande occasione fallita da Lautaro. Girone in salita, decisivi i prossimi due confronti con il Real Madrid“.

La posizione dello Shakhtar in campionato

Nessun accenno al contatto da rigore ai danni di Lukaku, misteriosamente ignorato dall’arbitro nel secondo tempo, e nessun accenno – stavolta – alla consistenza degli avversari, che invece era finita in primo piano in occasione del commento alla vittoria della Juventus proprio a Kiev ma contro la Dinamo. Nella classifica del campionato ucraino lo Shakhtar è terzo dopo sette giornate, con quattro punti di ritardo proprio dalla Dinamo. Shakhtar però che all’esordio nel girone di Champions ha vinto 3-2 sul campo del Real di Zidane.

Putiferio per il Tweet di Varriale

A commentare il…commento di Varriale non sono tanto i tifosi dell’Inter, ma quelli della Juventus. Che rinfacciano al giornalista di non aver sottolineato per nulla la modestia dell’undici ucraino, a differenza di quanto fatto con la loro squadra. “Ma lo Shakhtar affrontato dall’Inter è una squadra modesta o una corazzata?? Chiedo per un amico”, scrive Simone. “Prendere due traverse per l’Inter è sfortuna … la Juventus contro il Verona invece è stata scarsa?”, chiede Marcello. “Lukaku segna quando ci son le provinciali…i campioni segnano nelle partite che contano…rimane un ottimo attaccante ma non il campione che certi giornalisti vogliono far credere”, è invece il giudizio di Marco.

SPORTEVAI | 28-10-2020 09:28