Inter, Vecino e Brozovic sul mercato

L’Inter non pensa solo ad acquistare. Il club nerazzurro sta riflettendo anche sulla questione esuberi. In particolare, ci sarebbero due giocatori che non rientrerebbero più nei piani della società, ovvero Vecino e Brozovic.

Il primo, già lo scorso gennaio, era vicino all’addio (accordo con l’Everton saltato). L’Inter punta ad incassare 15/20 milioni di euro (offerte sempre dall’Inghilterra). Anche Brozovic è nella lista dei partenti. Si attenda la proposta giusta (Bayern Monaco?).

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 28-08-2020 09:07