Inter-Verona 2019-2020, le probabili formazioni

Inter-Verona è il terzo anticipo del sabato, in programma alle 20.45, della dodicesima giornata di serie A. I nerazzurri devono rialzarsi dopo la sconfitta di Dortmund: Conte è costretto a fare di nuovo a meno di Sensi, che partirà dalla panchina. Con Brozovic e Barella c'è Gagliardini. In attacco Lukaku-Lautaro con Esposito pronto nel caso a subentrare dalla panchina, in difesa Bastoni con De Vrij e Skriniar (in vantaggio su Godin).

Nel Verona Juric deve fare a meno di Kumbulla e Veloso: Pessina a centrocampo, in attacco c'è Salcedo sostenuto da Verre e Zaccagni.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Barella, Candreva; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Empereur; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Salcedo. All. Juric

SPORTAL.IT | 08-11-2019 16:01