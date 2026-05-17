Inter–Verona: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Inter–Verona di Serie A 2025-26, 37a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto.

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Inter–Verona è il testa-coda della 37a giornata di Serie A 2025-26: si gioca domenica 17 maggio 2026 alle 15.00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. I nerazzurri sono 1° con 85 punti (27 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte; 85 gol fatti, 31 subiti), i gialloblù 19° con 20 punti (3 vittorie, 11 pareggi, 22 sconfitte; 24 gol segnati, 58 incassati). Un confronto dal peso specifico opposto: la capolista cerca di blindare i record, l’Hellas è all’ultima spiaggia per la salvezza.

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Probabili formazioni di Inter-Verona

A poche ore dal via, l’assetto della Inter dovrebbe restare fedele al 3-5-2, con qualche rotazione: tra i pali potrebbe andare Martínez, in difesa si va verso Bisseck, Acerbi e Bastoni. Corsie a trazione con de Lima a destra e Carlos Augusto a sinistra; in mezzo Barella, Zielinski e Mkhitaryan per cucire gioco. Davanti, opzione Martínez–Bonny, con Thuram arma a gara in corso. Il Verona dovrebbe confermare il 3-5-2: dietro blocco Nelsson–Edmundsson–Valentini, esterni offensivi Belghali e Bradaric. In regia possibile fiducia a Gagliardini, con Akpa Akpro e Bernede mezzali. In attacco si va verso Suslov ad assistere Bowie. Le assenze in gialloblù (vedi sotto) pesano e potrebbero ridurre le alternative dalla panchina; al momento non risultano squalifiche di rilievo, ma non si escludono sorprese dell’ultima ora.

Inter (3-5-2): Martínez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; de Lima, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Martínez, Bonny.

(3-5-2): Martínez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; de Lima, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Martínez, Bonny. Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie.

Gli indisponibili di Inter-Verona

Nel Verona la lista delle defezioni è corposa e toglie fisicità e gamba tra mediana ed esterni, riducendo le rotazioni in corsa. In casa Inter non si segnalano al momento assenze certe, ma eventuali scelte di gestione potrebbero essere dettate dal minutaggio accumulato dai titolari nel finale di stagione.

Inter – Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: nessuno.

– Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: nessuno. Verona – Infortunati: Serdar (lesione al legamento crociato anteriore), Oyegoke (infortunio alla caviglia), Mosquera (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Inter lanciatissima: quattro vittorie e un pari nelle ultime cinque, con attacco prolifico e gestione del ritmo. Il Verona fatica a trovare la via del gol e paga caro gli episodi: due punti nelle ultime cinque e margine d’errore azzerato.

Inter ok ok x ok ok Verona ko ko x x ko

Dettaglio dei risultati più recenti:

Inter

Como–Inter 3-4; Inter–Cagliari 3-0; Torino–Inter 2-2; Inter–Parma 2-0; Lazio–Inter 0-3.

Verona

Torino–Verona 2-1; Verona–Milan 0-1; Verona–Lecce 0-0; Juventus–Verona 1-1; Verona–Como 0-1.

L’arbitro di Inter-Verona

Dirige Calzavara, assistenti Costanzo e Passeri; IV Collu, VAR Santoro, AVAR Giua. In questa Serie A, Andrea Calzavara ha diretto 2 gare: 1 rigore assegnato, 7 ammonizioni e nessuna espulsione, con 61 falli fischiati complessivi (3,5 cartellini per partita). Un profilo che tende a lasciar correre ma punisce l’eccesso di irruenza in mediana.

Statistiche interessanti

La sfida tra Inter e Verona arriva con numeri eloquenti: i nerazzurri dominano in classifica e negli indici di produzione offensiva, con striscia lunghissima di imbattibilità contro l’Hellas e una serie aperta di successi a San Siro. La capolista primeggia per tiri tentati e meno conclusioni concesse, ha segnato valanghe di reti anche di testa e vede un Dimarco da record per occasioni create. Dall’altra parte, il Verona ha patito tante giornate senza gol ma ha trovato in Bowie un lampo recente lontano da casa. Il gap di punti è storico e incornicia un match che, per i gialloblù, vale la stagione: servirà compattezza, ripartenze pulite e massima attenzione sulle palle inattive, dove l’Inter è devastante.

L’ Inter è imbattuta da 29 gare di Serie A contro l’ Hellas Verona (24V, 5N): una muraglia statistica.

è imbattuta da 29 gare di Serie A contro l’ (24V, 5N): una muraglia statistica. A San Siro, otto vittorie di fila dei nerazzurri contro i gialloblù: serie record interna per l’ Inter contro il Verona .

contro il . Il distacco in classifica è abissale: 85 punti Inter contro 20 del Verona , nuovo primato di gap tra le due.

contro 20 del , nuovo primato di gap tra le due. Con 27 successi in 36 partite, l’ Inter può ancora avvicinare i migliori bottini di sempre in Serie A.

può ancora avvicinare i migliori bottini di sempre in Serie A. I nerazzurri hanno segnato almeno due reti in 26 gare: ritmo da grande d’Europa.

L’ Hellas non ha segnato in 19 giornate: uno dei dati più duri della propria storia recente.

non ha segnato in 19 giornate: uno dei dati più duri della propria storia recente. Ben 19 gol di testa per l’ Inter : primato nei top 5 campionati in corso.

: primato nei top 5 campionati in corso. L’ Inter è prima per tiri effettuati e per minor numero di conclusioni concesse: dominio territoriale.

è prima per tiri effettuati e per minor numero di conclusioni concesse: dominio territoriale. Dimarco ha superato il record nerazzurro dal 2004/05 per chance create (93) e condivide con Lautaro 23 partecipazioni gol.

ha superato il record nerazzurro dal 2004/05 per chance create (93) e condivide con 23 partecipazioni gol. Gli ultimi tre gol dell’Hellas portano la firma di Bowie, tutti in trasferta: striscia personale da tenere d’occhio.

Le statistiche stagionali di Inter e Verona

L’Inter comanda in possesso (59,1%), conversione (18,7%) e clean sheet (18), con 85 gol fatti e solo 31 subiti. Il Verona fatica in costruzione (40,7% di possesso) e finalizzazione (24 gol, 8,3% conversione), concedendo 58 reti. Nerazzurri più precisi al tiro e solidi dietro; gialloblù costretti a massimizzare le ripartenze e proteggere l’area.

Focus giocatori: capocannoniere Lautaro (17) per l’Inter, Orban (7) per l’Hellas. Assist-man d’élite Dimarco (17) e, tra i gialloblù, il più ispirato è Giovane (5). Più ammoniti: Barella e Çalhanoglu (7) in nerazzurro; Gagliardini e Akpa Akpro (9) per il Verona. Porte inviolate: Sommer 15, Montipò 5. Espulsioni totali Hellas: 4; Inter senza rossi in campionato.

Inter Verona Partite giocate 36 36 Vittorie 27 3 Pareggi 4 11 Sconfitte 5 22 Gol fatti 85 24 Gol subiti 31 58 Possesso palla (%) 59,1 40,7 Tiri in porta 218 133 Precisione tiro (%) 47,9 46,2 Clean sheet 18 6 Cartellini gialli 62 80 Cartellini rossi 0 4 Capocannoniere Lautaro 17 Orban 7 Top assistman Dimarco 17 Giovane 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Inter–Verona? Domenica 17 maggio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Inter–Verona? Allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. Chi è l’arbitro di Inter–Verona? Arbitra Calzavara; assistenti Costanzo e Passeri; IV Collu; VAR Santoro; AVAR Giua.