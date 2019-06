Inter, vertice di mercato a Madrid: tre stelle del Real nel mirino

Annunciato Antonio Conte, l'Inter si sta muovendo per consegnare al neo tecnico nerazzurro la miglior rosa possibile in vista della prossima stagione.

Mentre in Italia le trattative per Edin Dzeko e Nicolò Barella sono ormai agli sgoccioli, Sky fa sapere che giovedì i dirigenti Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno effettuato un blitz a Madrid, per partecipare ad alcuni incontri di mercato programmati da tempo.

Nel mirino dell'Inter ci sarebbero tre stelle del Real Madrid che in estate lasceranno la casa blanca: il primo è il centrocampista croato Mateo Kovacic. Ex nerazzurro, è reduce da da una stagione negativa in prestito al Chelsea di Maurizio Sarri ed è voglioso di rilancio: può portare quella qualità in più che Conte sta chiedendo per il centrocampo. A Milano ritroverebbe i compagni di Nazionale Brozovic e Perisic, a cui avrebbe manifestato nostalgia per i nerazzurri.

L'altro nome sul tavolo è quello del trequartista spagnolo Marco Asensio: Marotta avrebbe effettuato un sondaggio per capire la disponibilità del giocatore a trasferirsi in Italia. Asensio rischia di avere uno spazio ridotto nella prossima stagione con l'arrivo ormai imminente di Eden Hazard e si sta guardando intorno: ha un contratto fino al 2023 e a 23 anni non gli bastano più le 15 presenze da titolare che ha fatto in tutta la stagione.

Il terzo blancos messo nel mirino è Nacho, centrale classe 1990, che nella prossima stagione con l'arrivo di Militao e la conferma di Varane e Ramos vedrebbe ridotte al lumicino le sue possibilità di scendere in campo. Anche in questo caso si tratta di un sondaggio e non di una vera e propria trattativa.

SPORTAL.IT | 07-06-2019 07:31