Inter, la nostalgia di Vicario è un assist a Marotta: il piano per il dopo Sommer. C'è anche il nuovo Dumfries

Continua la caccia all'erede del portiere svizzero: Marotta è stuzzicato dall'idea di riportare in Italia il vice di Donnarumma in Nazionale, ma c'è un ostacolo da superare

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Non siamo neppure al giro di boa, ma – si sa – il mercato non va mai in vacanza. Ed è per questo motivo che in casa Inter già si lavora al dopo Sommer. L’ultima idea porta direttamente a Londra, dove gioca – tra le fila del Tottenham – Vicario, vice di Donnarumma in Nazionale. Marotta studia il colpo e, intanto, getta le basi anche per puntellare l’organico a gennaio. L’assenza di Dumfries ha fatto scattare il campanello d’allarme sulla corsia destra.

Inter, la nostalgia canaglia di Vicario

Non è affatto un momento facile per l’ex portiere dell’Empoli. Il 29enne, infatti, è reduce da tre sconfitte consecutive col suo Tottenham, con addirittura 11 gol incassati. In occasione dell’ultima sfida casalinga persa contro ‘i cugini’ del Fulham, poi, si è consumato lo strappo – forse definitivo – con i tifosi.

Da un suo clamoroso errore al 6′ è maturato il gol del raddoppio dei Cottagers: da quel momento i sostenitori degli Spurs lo hanno bersagliato per l’intera partita. Ebbene, Vicario ha una voglia matta di far ritorno in Italia. E l’Inter, che – guarda un po’ – ha bisogno di un portiere, è pronta a sfruttare l’occasione.

Marotta e il piano per il dopo Sommer

Il contestato Sommer continuerà a essere il titolare dell’Inter fino al termine della stagione, poi sarà addio. Chi raccoglierà l’eredità del portiere svizzero? Emiliano ‘Dibu’ Martinez è un nome che non scalda più di tanto, mentre Caprile sta facendo benissimo a Cagliari.

Vicario, però, ha dalla sua l’esperienza accumulata in Inghilterra e in Nazionale: insomma, spalle più larghe rispetto all’ex Napoli. E in una squadra che punta a vincere la personalità conta. Ma esiste un problema relativo al costo del cartellino. Per ottenere il via libera dal Tottenham serve un esborso di almeno 30 milioni: la sfida di Marotta, che già lo aveva nel mirino tre anni fa, sarà dunque convincere Oaktree a investire sull’estremo difensore.

Individuato il nuovo Dumfries

C’è un giocatore che il club nerazzurro ha avuto la possibilità di osservare da vicino e che piace non poco. Si tratta di Idrissa Touré, 27enne esterno del Pisa, considerato un’ottima alternativa a Dumfries sulla fascia destra, dove, invece, è stato bocciato Luis Henrique.

Come riferito da TuttoSport, il laterale tedesco potrebbe arrivare già a gennaio nell’ambito di uno scambio con Valentin Carboni, che finora ha avuto poca fortuna col Genoa.