Inter, Vidal ci crede allo scudetto

Arturo Vidal ha parlato ai microfoni di Sky Sport svelando i suoi obiettivi e quelli del club.

L’obiettivo dell’Inter e non ha paura a dirlo rimane lo scudetto, soprattutto dopo la delusione Champions League: “Ho vinto tanto, compresi scudetti sia qua sia in Germania e in Spagna e sento che questo è il mio obiettivo. Ma dobbiamo lavorare ogni giorno, pensare partita per partita, poi vedremo se siamo all’altezza di conquistare il titolo”.

Secondo il nerazzurro l’inter deve solo migliorare in concentrazione e cercare di sbagliare meno senza sprecare altre occasioni.

OMNISPORT | 26-12-2020 13:27