Mercato Inter, Arturo Vidal è ufficiale: le cifre dell'affare

Da oggi Arturo Vidal è ufficialmente un calciatore dell’Inter. Il cileno torna così agli ordini di Antonio Conte (con il quale ha condiviso parte dell’esperienza alla Juventus), che nel corso dell’ultima stagione lo aveva inseguito quasi disperatamente.

E’ la stessa società nerazzurra a confermare il trasferimento: “Arturo Vidal è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter – si legge in una nota pubblicata sul sito del club -. Il centrocampista cileno si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dal Futbol Club Barcellona”.

Vidal ha firmato per un biennale con opzione per il terzo anno. Per il trasferimento, i nerazzurri non corrisponderanno alcuna cifra al Barcellona, se non un possibile bonus di un milione di euro a fine stagione. Una cifra che dipenderà dalle prestazioni del cileno in nerazzurro.

Il centrocampista era arrivato a Milano già da un paio di giorni, e lunedì aveva effettuato le visite mediche. Le sue prime ore milanesi si sono divise tra il centro CONI e l’Humanitas. Poi la firma sul contratto.

Questa la nota del club nerazzurro: “Arturo Vidal è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista cileno si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dal Futbol Club Barcellona. Da oggi, Vidal sarà in prima linea, con la maglietta nerazzurra e gli stessi obiettivi di sempre: combattere, spendersi, vincere. Diventa il sesto cileno della storia dell’Inter: il primo, con l’1+8, fu Ivan Zamorano, altro combattente nato. Dopo di lui David Pizarro, Luis Jimenez, Gary Medel. E Alexis Sanchez, che ritrova in nerazzurro. Non si tirerà indietro, Vidal: è arrivato, è a Milano, è dell’Inter. Benvenuto, Arturo!”.

OMNISPORT | 22-09-2020 13:06