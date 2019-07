Inter, Vidal ha deciso il suo futuro

Niente Inter per Arturo Vidal. A margine di un evento legato alla sua associazione benefica in Cile, l'ex centrocampista della Juventus ora al Barcellona non ha voluto commentare le voci di mercato ma è stato chiaro: "Penso solo alle mie vacanze, ma il mio futuro è a Barcellona. Mi restano due anni di contratto".

Il Guerriero era stato accostato ai nerazzurri dopo l'arrivo di Antonio Conte nel club meneghino.

SPORTAL.IT | 11-07-2019 12:37