Inter-Vidal, serve un sacrificio

Vidal si avvicina sempre più all'Inter. L'ex centrocampista della Juventus non è partito per la tournée negli Stati Uniti del Bayern Monaco. Un ulteriore indizio della possibilità che possa lasciare i bavaresi. La squadra di Spalletti pare in pole position per metterlo sotto contratto.

Per arrivare al cileno (accostato anche al Napoli), pare necessario un addio eccellente. Vecino e Gagliardini sono i due nomi più chiacchierati. Il primo, in particolare, avrebbe tanti estimatori, soprattutto all'estero. Da non escludere anche la possibile partenza di Candreva, protagonista nell'amichevole con lo Zenit.

SPORTAL.IT | 22-07-2018 08:35