Inter, Vidal si complica: la contromossa dei nerazzurri

L'Inter continua a sognare Arturo Vidal, ma ogni volta che l'operazione sembra farsi in discesa puntualmente si verifica qualcosa che torna a complicare il cammino dei nerazzurri. E questo weekend non è stato da meno, tanto da convincere la dirigenza meneghina a muoversi di conseguenza, in modo tale da evitare possibili brutte sorprese quando il mese di gennaio entrerà per davvero nel vivo.

Vidal ha infatti giocato il secondo tempo del derby tra Barcellona e Espanyol, trovando il gol del momentaneo sorpasso blaugrana (poi è finita 2-2). E il suo allenatore Valverde è sembrato di nuovo blindarlo in terra catalana nelle dichiarazioni molto esplicite di fine partita.

"Ha caratteristiche uniche per la nostra squadra, è molto versatile e può essere utile in molti modi diversi. Rispetto ad altri centrocampisti è meno scolastico, ma può dare un grande apporto sia entrando dalla panchina che giocando dal primo minuto", ha dichiarato il tecnico blaugrana.

Queste parole, unite all'amore della piazza, rendono meno scontata la partenza del cileno (che pure ha tutt'altro che risolto i problemi con il club, a partire dai bonus che non gli sono stati corrisposti), ma la telenovela rischia di protrarsi per settimane. E l'Inter non vuole aspettare.

Per questo a Milano si è deciso di accelerare le operazioni per acquistare immediatamente Christian Eriksen dal Tottenham, magari venendo anche incontro alle esigenze dei londinesi e del loro tecnico José Mourinho.

Il danese è in scadenza di contratto e rischia di essere svincolato a giugno, ma l'Inter ha bisogno di un giocatore subito e gli Spurs vogliono monetizzare il più possibile dalla sua cessione.

L'impressione è che questi due interessi possano convergere in un'operazione che non scontenti nessuno: secondo il 'Corriere dello Sport' l'Inter potrebbe quindi mettere sul piatto 25 milioni.

Tale cifra permetterebbe di avere il giocatore subito, e da Londra arriverebbe un "sì" senza riserve. Purché il giocatore sia d'accordo con l'operazione.

