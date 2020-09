Inter, Vidal s'infortuna subito

Serata agrodolce per Arturo Vidal, che a Benevento ha debuttato da titolare nell’Inter dopo essere subentrato con la Sampdoria.

Il cileno ha sfoderato una prestazione convincente, dovendosi però arrendere nel secondo tempo a causa di un infortunio.

L’ex juventino si è infatti fermato con il risultato già al sicuro per i suoi, avanti di tre reti, alzando bandiera bianca a causa di un problema muscolare alla coscia destra.

Vidal è uscito zoppicando dal terreno di gioco per lasciare il posto a Barella: soltanto gli esami strumentali sapranno definire con esattezza nelle prossime ore i tempi di recupero, ma nel dopogara ai microfoni di ‘Sky Sport’ Conte ha sfoderato ottimismo: “Arturo ha ricevuto un colpo sulla coscia, anche in virtù del risultato e vedendo che arrancava ho preferito non rischiare. Non dovrebbe essere niente di grave, lui è un guerriero e i guerrieri sono sempre pronti”.

