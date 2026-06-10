Inter, Vieri che gaffe su Akanji, poi la sentenza: "La Svizzera ci ha superato, è più forte dell'Italia"

L'ex bomber in visita al Museo Fifa di Zurigo tra una serie di rigori ai robot, strafalcioni linguistici e i pronostici sui Mondiali al via

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha vinto solo 8 volte nei 61 precedenti con l’Italia ma che la Svizzera (e non solo lei, ormai) abbia superato l’Italia, a dispetto di un ranking Fifa che indica gli azzurri dodicesimi e gli elvetici diciannovesimi, è una realtà. Basti ricordare l’ultimo scontro diretto, l’avvilente ko per 2-0 a Euro2024, una delle prestazioni più deludenti dell’Italia in una manifestazione ufficiale. Ne è convinto anche Bobo Vieri, intervistato dai media svizzeri a margine di una visita alla nuova mostra speciale del Fifa-Museum di Zurigo, allestita per il decimo anniversario e interamente dedicata ai Mondiali imminenti.

La visita al Museo Fifa di Zurigo

L’ex bomber dell’Inter si è mostrato sorridente e di ottimo umore mentre si cimentava in una serie di rigori contro un portiere robot. Tutti i visitatori possono mettersi alla prova in diversi esercizi e confrontarsi con le stelle mondiali: dribblare come Vinicius Jr., scattare come Mbappé, passare come Vitinha o correre come Messi. Al termine, si scopre il proprio livello rispetto ai migliori al mondo. L’ingresso costa 8 franchi.

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Quando a Vieri è stato chiesto se parlasse lo svizzero tedesco, ha risposto ridendo: «Guten Morgen» (“Buongiorno”). Il giornalista della testata svizzera “20 Minuten” non si è lasciato sfuggire l’occasione e gli ha insegnato “Chuchichästli” (una piccola scatola di pasticcini) e “Znüni” (uno spuntino di metà mattina). Così la conversazione si è subito spostata sulla nazionale svizzera.

Il pronostico sulla Svizzera

«Credo che sarà il miglior Mondiale di sempre, sapete? – dice Vieri – Vi dico una cosa: la Svizzera ha superato l’Italia. Giocano un bel calcio, sono forti, tutti i giocatori militano nei migliori campionati europei». Alla domanda sui giocatori chiave, però, Vieri ha esitato un attimo: «Uff….I nomi non li conosco». Una risposta sorprendente, considerando che Manuel Akanji gioca nella sua squadra del cuore, l’Inter. Quando glielo fanno notare risponde sorpreso: «Cosa, Akanji è svizzero? È una vera macchina in difesa, una colonna portante. Sapevo che Sommer fosse svizzero ma ignoravo che lo fosse anche Akanji. Sapete cosa? La Svizzera arriva almeno agli ottavi di finale. E poi tutto è possibile». Si è infine congedato con un «Forza Svizzera».