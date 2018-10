Inter, Vieri consacra Icardi: Batterà tutti i record

Mai banale, sempre originale e soprattutto unico anche nel riconoscere la grandezza di Icardi e il salto di qualità dell’Inter. Così Christian Vieri ha elogiato i nerazzurri e i loro bomber all’indomani del derby vinto all’ultimo respiro proprio con un gol di Maurito che ha superato proprio Bobo nella classifica dei marcatori nerazzurri all time.

DA VIERI A ICARDI FINO A MEAZZA – “È giovane e ha fatto già più di cento gol nell’Inter, è un grandissimo goleador” ha sottolineato Vieri ospite ieri sera di Tiki Taka. Sotto gli occhi di Wanda Nara nel cast fisso del programma condotto da Pierluigi Pardo su Italia 1, l’ex bomber nerazzurro ha pronosticato: “Secondo me batte anche Meazza”. Una bella impresa per Icardi che con il gol al Milan è arrivato a quota 104 con il grande Meazza ancora lì in alto a 198.

BOBO: “L’INTER C’È” – Da Vieri anche una consacrazione per questa Inter di Spalletti terza in classifica a -6 dalla Juve capolista e un’analisi attenta del derby: “Chi dice che il Milan non ha cercato di vincere la partita non capisce niente di calcio. È stata l’Inter che ha dominato attaccando e pressando alto lasciando poco spazio ai rossoneri. Scudetto? Difficile, la Juventus resta la più forte ma prima o poi capiterà che non vinceranno uno scudetto. Spalletti sta lavorando bene”.

Vieri infine torna sul gol che ha deciso il derby e a differenza di tutti quelli che hanno dato la croce addosso a Donnarumma, Bobo assolve in parte il portierone rossonero elogiando l’azione interista: “Quella rete non è casuale, una volta un cross di Perisic, una volta un cross di Candreva, stavolta è successo con Vecino, e Icardi si fa sempre trovare in area. I difensori avversari devono saperlo perché lui fa sempre gol così, c’è sempre. Significa che è bravo e gli esterni dell’Inter sono bravi. La mettono in mezzo sempre di prima perché sanno che Icardi c’è”.

I SASSOLINI DI WANDA – Non poteva mancare l’appunto di Wanda Nara che facendo eco alle parole di Vieri si è tolta qualche sassolino dalla scarpa verso chi da sempre imputa al suo compagno di giocare poco per la squadra: “Mauro deve stare in area di rigore perché fa quel tipo di gol, altro che le critiche per il fatto che aiuta poco la squadra fuori dall’area…”

SPORTEVAI | 23-10-2018 09:39