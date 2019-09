Inter vittoria di carattere, ma i tifosi ne bocciano uno

Un altro successo e ancora a punteggio pieno. Con la vittoria per 3-1 sulla Sampdoria l’Inter viaggia davvero a vele spiegate e conserva il primo posto in classifica in attesa della supersfida contro la Juventus. I tifosi nerazzurri ovviamente sono molto su di giri e possono godersi il momento, non lesinando però critiche a colui che secondo loro poteva rovinare il match.

Bentornato Alexis – Come prevedibile l’esaltazione è dovuta principalmente alla quasi doppietta di Alexis Sanchez (deviazione decisiva sul primo gol, tocco da predatore dell’area di rigore sul secondo). L’espulsione subita sembra non aver scaldato gli animi, difatti sui social nerazzurri c’è chi commenta “L’espulsione è eccessiva, la colpa non è sua e comunque se non fosse stato per lui forse non saremmo stati sul 2-0!”. Complimenti anche per un redivivo Gagliardini: “Se segna anche lui allora non possiamo mai perdere”.

Toro incatenato – Il bocciato del giorno è sicuramente Lautaro Martinez, a cui gli interisti non perdonano il clamoroso gol sbagliato ad inizio ripresa che ha portato all’espulsione. Lo attaccano con commenti dal tono infastidito come “Non si può sbagliare così! Una partita che abbiamo dominato e che abbiamo comunque vinto, ma che ci ha fiaccato e se non ve lo ricordate…settimana prossima abbiamo il Barcellona!”.

Messaggi alla Juve – Il Derby d’Italia è già cominciato, almeno a giudicare dall’enorme quantità di messaggi dei tifosi del club meneghino nei confronti di quelli bianconeri. Significante uno che recita “Finalmente la sfida che attendevo con ansia. Faremo capire a tutti che quest’anno lo scudetto non è cosa per loro. Quest’anno lo vince l’Inter”. In barba alla scaramanzia.

SPORTEVAI | 28-09-2019 20:00