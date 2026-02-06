Inter, Vlahovic più McKennie: così Marotta tenta il doppio sgarbo alla Juventus. Dimarco a vita, rinnovo da top

Il presidente nerazzurro pensa al doppio colpo a costo zero: sarebbe un'autentica beffa per la Signora e per Spalletti, che trasformato l'americano in uomo-gol

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Tra presente e futuro. L’Inter si gode l’ultimo successo in Coppa Italia che tiene in vita il sogno triplete, ma nel frattempo pianifica anche il domani. Marotta punta il mercato dei parametri zero, che potrebbe arricchirsi di due pedine molto interessanti. Già, i rinnovi di Vlahovic e McKennie con la Juventus sono in alto mare: da Torino un doppio assist che il presidente del club nerazzurro intende sfruttare e trasformare in gol per Chivu. Il derby d’Italia non finisce proprio mai.

Inter, doppio dispetto alla Juve: non solo Vlahovic

Non è la prima volta che il nome di Vlahovic è accostato all’Inter. C’è da evidenziare, però, che sul centravanti serbo la concorrenza è davvero nutrita. Dal Milan al Barcellona fino al Bayern Monaco: riuscire a soffiare Dusan ad Allegri, che non vede l’ora di allenarlo di nuovo, non sarà affatto facile. E, come spiegato nei giorni scorsi da La Stampa, non è da escludere un rinnovo a sorpresa con la Juventus, anche se resta un’ipotesi con poche chance di realizzazione.

Marotta è alla finestra, attende sviluppi, aspetta che i tempi siano maturi per uscire allo scoperto. Anche perché l’eventuale ingaggio dell’ex Fiorentina comporterebbe la cessione di uno dei quattro attaccanti che finora hanno fatto benissimo. Se capitan Lautaro e il gioiello Pio Esposito non si discutono, altro tipo di decisione potrebbe essere presa su Thuram, devastante ma discontinuo, e Bonny, che pure ha fornito un contributo prezioso quando chiamato in causa da Chivu. Seguiranno ulteriori valutazioni, ma intanto Vlahovic è un obiettivo reale.

Spunta anche McKennie

La Juve rischia di perdere anche McKennie, che – come Vlahovic – ha il contratto in scadenza a giugno. Se fino a qualche mese fa non sembrava una perdita clamorosa, con Spalletti è cambiato tutto. Wes è diventato l’uomo in più dei bianconeri, quell’attaccante – per stessa ammissione dell’allenatore – che il mercato di gennaio non gli ha portato in dote.

Lo raccontano i numeri: tre gol in campionato da inizio gennaio, altri tre in Champions di fila contro Bodo Glimt, Pafos e Benfica. Grazie a Lucio l’americano, 27 anni, è diventato ambitissimo sul mercato. La Signora spera di convincerlo a restare, la MLS punta a riportarlo a casa, mentre Marotta è pronto a piazzare l’ennesimo colpo a zero della sua carriera. Lo ha rivelato l’esperto Matteo Moretto: i nerazzurri faranno un tentativo.

La decisione su Dimarco

Considerato tra gli esterni sinistri più forti d’Europa, Dimarco è finito nel mirino di diversi top club, disposti a fare follie per assicurarselo. Ma l’Inter ha deciso: Federico non si tocca. E, allora, avanti col rinnovo. A vita. A cifre monstre.

Il piano di Oaktree per il 28enne è chiaro: riuscire a prolungare il contratto in scadenza nel 2027 fino al 2030. Con un’offerta da almeno 5,5 milioni a stagione, ben più alta – dunque – dei 4 attuali. L’operazione è tutta in discesa, anche perché il calciatore non ha alcuna intenzione di lasciare la Milano nerazzurra.