Inter, Wanda a Spalletti: 'Icardi è pronto'

L'Inter perde, a San Siro, con la Lazio. Icardi, insieme alla compagna/agente Wanda Nara, soffre in tribuna. Nel post match, Spalletti ha sbottato: "Umiliante fare trattative per far indossare la maglia dell'Inter". Un messaggio, chiaro, a Icardi, non convocato per la sfida con i biancocelesti per "rispetto nei confronti degli altri giocatori".

L'agente Wanda Nara, ospite a Tiki Taka, ha commentato così le parole dell'allenatore dell'Inter: "Uno come Mauro è abituato a sentire tante cose intorno, non pensa alle polemiche, ma si concentra su quello che vuole fare: giocare, segnare e aiutare l’Inter". Sul rapporto del suo assistito con i compagni, Wanda Nara è stata chiara: "Non lo so, dipende da come si vede la situazione, magari dall’interno si vede in maniera diversa. Non abbiamo sentito ancora parlare lui e lui si aspetta solo di giocare, si prepara per quello. Non posso rispondere io ad una domanda che dovrebbe essere fatta a Mauro".

Mercoledì, l'Inter sarà di scena sul campo del Genoa, per una gara chiave per la volata Champions League. La moglie di Maurito ha fatto sapere di aspettarsi una convocazione: "Mauro penso sia pronto e dipende dall’allenatore".

Poi ci si sofferma anche sui tifosi dell'Inter e su come accoglieranno Icardi nel momento in cui tornerà a giocare con la casacca nerazzurra: "Mi aspetto come sempre l’affetto, come ci hanno sempre fatto sentire a noi come famiglia e a Mauro". Insomma, nuova puntata di una telenovela infinita e che rischia di trascinarsi fino al termine della stagione. La palla ripassa quindi a Spalletti. Icardi sarà convocato contro il Genoa? Wanda Nara è convinta che sarà la volta buona. Ora c’è da attendere il momento in cui Spalletti diramerà la lista delle convocazioni per la sfida con il Grifone.

SPORTAL.IT | 01-04-2019 08:15