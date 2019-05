Inter, Wanda Nara sicura: 'Icardi può giocare con CR7'

L’Inter è attesa dalla delicata sfida, a San Siro, contro il già retrocesso Chievo. Un impegno fondamentale per centrare il traguardo Champions League. Vincere è obbligatorio per i nerazzurri, considerati i risultati delle avversarie dirette per la corsa all’Europa che conta. Parallelamente si continua a parlare del futuro di Icardi, sempre al centro di mille attenzioni e voci.

Wanda Nara, a Tiki Taka, ha ribadito la volontà del suo assistito di proseguire la sua avventura in nerazzurro: “Tantissimi continuano a dire che Icardi va via, mi sono stancata. Di sicuro vogliono vendere giornali, ma io il primo giorno di mercato spengo il telefono. Sono già arrivate offerte, a differenza di quello che dice qualcuno, ma ha scelto di rimanere all’Inter. Le squadre migliori lo hanno chiesto e gli allenatori migliori lo vogliono. Tutti vogliono Icardi. Da quello che dice Spalletti, sembra che qualcuno all’interno dell’Inter non voglia Icardi”, le parole dell’agente/moglie.

Poi, però, la stessa Wanda Nara “apre” ad una possibile convivenza, a Torino, sponda bianconera, con CR7: “A lui piacerebbe se andasse alla Juventus. Cristiano Ronaldo? Possono giocare anche insieme”. Dichiarazioni che, di fatto, non spengono le indiscrezioni di mercato che vorrebbero la Juventus sulle tracce del bomber argentino (con la cessione di qualche big come Douglas Costa o Pjanic). Molto dipenderà da chi allenerà l’Inter la prossima stagione. Se, come sembra, toccherà a Conte, ecco che l’ex tecnico, tra le altre, di Juventus e Chelsea, sarà fondamentale nelle scelte di Icardi e della sua agente Wanda Nara. Molto cambierebbe in caso di riconferma di Spalletti. In quest’ultimo caso, un confronto tra l’allenatore e l’attaccante argentino sarebbe obbligatorio.

