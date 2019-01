Inter, Wanda parla di Perisic

Wanda Nara è concentrata sul rinnovo del contratto del marito Icardi. Il rapporto con Marotta pare idilliaco: “Marotta mi piace, mi sembra una persona sincera e lo ha dimostrato. E’ quello di cui abbiamo bisogno, nel calcio c’è ipocrisia, lui ti guarda in faccia e ti dice la verità e in questo mondo non siamo abituati”, le sue parole a Tiki Taka.

L’agente/moglie di Mauritosi è soffermata anche su Perisic. Il croato ha chiesto di poter lasciare l’Inter (si attende l’offerta dell’Arsenal o una proposta da un altro club di prima fascia): “Magari ci sono anche problemi personali”, il commento di Wanda Nara.

SPORTAL.IT | 28-01-2019 09:15