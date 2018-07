Inter, Zanetti garantisce per Icardi

Mauro Icardi non si muove, parola di Javier Zanetti. Il vicepresidente dell'Inter non ha dubbi circa il futuro del capitano nerazzurro: "Resta all'Inter, da noi sta benissimo ed è molto felice. Non appena finirà il mercato tratteremo il rinnovo e gli sottoporremo un nuovo contratto", le parole del dirigente della 'Beneamata'.

Dopo il colpo Cristiano Ronaldo-Juventus, alcuni tifosi hanno iniziato a sognare una suggestione chiamata Leo Messi. Un affare impossibile, sul quale Zanetti taglia corto: "Non c'è nulla di vero, è una follia", assicura l'ex capitano ai microfoni di Fox Sports Argentina. Da un fenomenale numero 10, a un altro, Diego Armando Maradona: "Non so perché abbia parlato in quel modo, ma per me ha detto una cosa positiva, sono una persona che se può aiutare qualcuno lo fa – prosegue Zanetti -. Il mio futuro, comunque, è da dirigente all'Inter".

Una chiosa finale su un altro argentino appena approdato in nerazzurro: Lautaro Martinez. Il classe 1997 in patria veniva paragonato addirittura a Diego Milito: "Eravamo convinti che avrebbe chiuso con l'Atletico Madrid, ma quando abbiamo scoperto che c'era una possibilità abbiamo cominciato a lavorarci e poi lo abbiamo preso, lo abbiamo pagato 16 milioni", conclude il vicepresidente dell'Inter.

SPORTAL.IT | 25-07-2018 23:10