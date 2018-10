Inter, Zanetti punta il Barcellona

La vittoria nel derby ha esaltato anche Javier Zanetti che guarda alla prossima sfida con il Barça con fiducia: "Bisogna essere molto concentrati per il Barcellona, ce la giocheremo sapendo la forza della squadra che affronteremo".

Il vicepresidente nerazzurro è fiducioso: "Siamo pronti per queste gare, lo dimostra la continuità di risultati in questo periodo. Temo la loro forza, dei singoli giocatori, perché soprattutto in casa sanno benissimo quando e dove attaccare". Tra le fila blaugrana mancherà Messi. Certa l'assenza di Nainggolan in casa Inter.

SPORTAL.IT | 22-10-2018 08:05