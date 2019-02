Inter, Zazzaroni e Caressa hanno una certezza per Firenze

Dopo quattro vittorie consecutive l’Inter è chiamata all’esame di maturità. La sfida sul campo della Fiorentina può servire ai nerazzurri per rintuzzare gli assalti del Milan, avvicinatosi pericolosamente alla terza posizione occupata dall’undici di Spalletti, e per alimentare le speranze di avvicinarsi al Napoli, a cui Perisic e soci hanno rosicchiato quattro punti nelle ultime due giornate. Per due autorevoli commentatori del nostro calcio c’è una certezza: l’Inter al Franchi non perderà.

I pronostici – Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, infatti, sono convinti che i nerazzurri faranno risultato contro i viola, anche se non concordano in tutto e per tutto. I due conduttori di Deejay Football Club, su Radio Deejay, hanno detto la loro nel corso del momento pronostici scommettendo sull’Inter. Per il telecronista Sky i nerazzurri possono centrare il colpaccio – “dico che finisce X2” – mentre per il direttore del Corriere dello Sport il risultato più gettonato è la X: “Sono convinto che questa partita finirà in parità”.

Il terzo incomodo – Di diverso parere l’altro ospite della trasmissione radiofonica, Dario Marcolin. L’ex centrocampista, che agli albori della sua carriera da allenatore è stato collaboratore tecnico proprio dell’Inter, è convinto che una squadra prevarrà sull’altra: “Per me finirà 1 o 2, non credo proprio che una sfida del genere possa concludersi con una X”.

SPORTEVAI | 23-02-2019 16:27