Inter, Zhang a Dusseldorf: primo incontro con Conte

L’ Inter si compatta. Alla vigilia della semifinale di Europa League in programma lunedì con lo Shakhtar Donetsk, i vertici societari volano in Germania per far sentire la propria vicinanza alla squadra.

Steven Zhang, insieme a Marotta, Antonello, Ausilio e Baccin, ha fatto capolino a Dusseldorf recandosi presso l’albergo dove Antonio Conte e i suoi ragazzi alloggiano in vista dell’impegno contro gli ucraini.

Il presidente nerazzurro, tornato in Italia in settimana dopo la prolungata assenza dovuta al lockdown, si è mosso in prima linea per sostenere e caricare l’Inter accompagnato dal resto della dirigenza.

Quello tra Zhang e Conte è il primo incontro dopo il duro sfogo del tecnico salentino al termine della partita contro l’Atalanta , con messaggi indirizzati proprio alla società.

Una volta conclusa l’avventura in Europa League e dunque la stagione in corso, il numero uno interista e l’allenatore si siederanno al tavolo per tracciare bilanci e delineare intenzioni nonchè eventuali strategie future.

OMNISPORT | 16-08-2020 17:34