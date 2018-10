Inter: Zhang pensa a Messi, Spalletti alla Lazio

Sogni entusiasmanti e grandi sfide imminenti: presente e futuro s’intrecciano in casa Inter. L’avvento alla presidenza di Steven Zhang e le dichiarazioni “impegnative” del nuovo boss della società nerazzurra hanno creato grande entusiasmo tra i tifosi. Dichiarazioni come “se sul mercato si presenta una possibilità per migliorare la nostra azienda non ci tireremo mai indietro” a precisa domanda su Messi sono proprio ciò che gli interisti volevano sentirsi dire, anche se poi non è detto – come nel caso di Modric – che alla volontà dei vertici nerazzurri seguano poi necessariamente annunci e firme.

Fatto sta che, mentre la nuova proprietà pensa al futuro e a pianificare un’Inter di nuovo in grado di dettar legge in campo nazionale e internazionale, Spalletti è attanagliato da problemi più pressanti. La sconfitta di Barcellona non ha tolto il sorriso ai nerazzurri, grazie anche a una situazione di Champions che resta più che positiva in ottica passaggio del turno. Il tecnico nerazzurro si augura ora di riprendere la marcia in campionato, contro un’avversaria che in classifica segue l’Inter di un solo punto e che negli ultimi anni ha spesso duellato con Icardi e soci per le posizioni che contano.

Lunedì sera sarà una grande sfida in casa della Lazio, nel remake dello spareggio Champions dell’ultima giornata della passata stagione. Allora fu tripudio nerazzurro, con la rete decisiva di Vecino a coronamento di un’esaltante rimonta, ma stavolta sono i biancocelesti di Inzaghi a inseguire. Nelle idee di formazione di Spalletti, naturalmente, il punto fermo è rappresentato proprio dall’uruguaiano, sempre più punto fermo della squadra.

Tra le possibili novità, il ritorno di De Vrij – un grande ex – in difesa, l’inserimento di Dalbert a sinistra al posto di un Asamoah che ha bisogno di tirare un po’ il fiato, la riproposizione di Politano sul fronte destro dell’attacco. Perisic, invece, è in vantaggio nel ballottaggio con un altro ex, Keita.

In attesa di Messi, sono questi i dubbi che attanagliano Spalletti.

SPORTEVAI | 27-10-2018 10:30