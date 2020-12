Inter, Zhang tranquillizza Conte per il futuro

L’Inter è fuori dall’Europa. L’ambiente è decisamente agitato, in particolare Antonio Conte. Una situazione complicata che Steven Zhang ha voluto “risolbere” immediatamente con parole decisamente tranquillizzanti.

“Eravamo consapevoli delle difficoltà che avremmo potuto incontrare in questa stagione anomala. Insieme abbiamo deciso di affrontarle con coraggio e determinazione. Il nostro obiettivo non cambia, lottare e dare tutto per il bene dell’Inter. Insieme”, le parole del presidente nerazzurro.

OMNISPORT | 11-12-2020 09:11