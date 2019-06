Interisti furiosi per caso-Barella, trovato colpevole

I tifosi dell’Inter non hanno digerito gli ultimi sviluppi dell’affare Barella. Il gioiello del Cagliari, a lungo inseguito dal club nerazzurro, sembra ormai a un passo dalla Roma. L’hahstag #Barella è in top trend su Twitter e tra i più attivi nei commenti ci sono proprio i sostenitori nerazzurri.

Il colpevole – Molti hanno individuato il ‘colpevole’ del clamoroso scippo. E non è la Roma. “Qualcuno mi spieghi la logica della Roma (notoriamente in crisi economica e societaria) a cacciare 35mil+Defrel per un giocatore in un ruolo coperto da Pellegrini“, si domanda un tifoso scettico. Gianni invece va dritto al punto: “Barella alla Roma? Colpa della Juve che ha bloccato il passaggio all’Inter e così può prendere Zaniolo... la Roma che nel frattempo a detta degli interisti è diventata una società satellite Juve perché prenderà anche il Pipita e Perin e non darà Dzeko all’Inter”. Anche Giovanni disegna scenari ad ampio raggio: “Qualche settimana fa Paratici non si era mosso a caso sulle tracce di Sensi. Adesso Barella alla Roma potrebbe sbloccare definitivamente Zaniolo verso la Juventus, con il prestito ai giallorossi di Higuain e il giovane Traore al Cagliari”.

Gli sfottò – La situazione intriga molto, invece, i tifosi di altre squadre che affondano il colpo sul possibile, ennesimo flop di mercato nerazzurro. Scrive Aluz: “Barella vicino all’Inter, gli interisti: “Fuoriclasse, futuro dell’Inter e della nazionale”. Barella vicino alla Roma, gli interisti: ”Pacco clamoroso, meno male che non l’abbiamo preso”. Anche Monica punge: “Attenti che Conte al secondo giorno di ritiro se ne va”.

SPORTEVAI | 30-06-2019 10:54