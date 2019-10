Interisti in fibrillazione per l'indiscrezione sul vice-Lukaku

L’infortunio di Alexis Sanchez ha riaperto in casa Inter il discorso sulla profondità della rosa a disposizione di Antonio Conte. Al momento, dietro alla coppia titolare composta da Lukaku e Lautaro Martinez il tecnico ha a disposizione il cileno ex Manchester United e Politano, seguiti dal giovane Esposito: un parco attaccanti giudicato troppo scarno da molti dei tifosi interisti, che invocano soprattutto un giocatore in grado di alternarsi a Lukaku nel ruolo di prima punta.

IDEA LASAGNA. A tal proposito, oggi Tuttosport riferisce dell’interesse dell’Inter per Kevin Lasagna, attaccante 27enne dell’Udinese reduce da un paio di buone stagioni in bianconero (18 reti complessive), ma che nel campionato attuale ha messo a segno un solo gol.

Un nome che molti supporter nerazzurri non reputano all’altezza delle ambizioni dell’Inter. “Questo è il motivo per cui la nostra società non crescerà mai – il commento di Luca su una della pagine Facebook più frequentate dagli interisti – la Juventus ha come vice Higuain Dybala e noi vogliamo prendere questo bidone, tanto vale tenevamo Pinamonti o proviamo Esposito”.

Ricardo, invece, suggerisce un’altra strategia: “Ma io mio chiedo, a dicembre scade il prestito di Gabigol – protagonista nel campionato brasiliano con la maglia del Flamengo – e invece di dare una chance a lui e meglio spendere per qualche altro bidone?”.

Stessa idea per Fabio: “Perché non provare Gabigol e non spendere soldi per altri giocatori? E poi se non va bene a giugno si vende”.

SPAZIO AI GIOVANI. Molti interisti, invece, a Lasagna preferirebbero una soluzione interna. “Ma per favore, comprare tanto per comprare quando si può far giocare Esposito e dandogli fiducia. È richiesto da tanti club europei in primis Psg, solo all’Inter non lo vedono”.

“Abbiamo Esposito, vogliamo che ce lo portano via ?”, ribadisce Marzio. Ma nel popolo nerazzurro c’è anche chi sogna in grande: “Eh sì, con Cavani che si libera a parametro zero Lasagna sarebbe proprio un affare…”.

SPORTEVAI | 14-10-2019 10:46