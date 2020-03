Interisti infuriati per due rinnovi: "Tutta colpa sua”

Con il campionato fermo, l’Inter lavora al futuro. In particolare, tra i pensieri dell’a.d. Beppe Marotta ci sono i rinnovi dei giocatori in scadenza nel 2021. Per due di loro il club nerazzurro pare non avere alcun dubbio, almeno secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport.

In due verso il rinnovo

Nonostante abbiano superato i 30 anni, Antonio Candreva e Danilo D’Ambrosio sono ritenuti due elementi importanti per il progetto Inter e dunque nei prossimi mesi il club procederà di certo a proporre loro un nuovo contratto.

L’ex Lazio, d’altra parte, ha saputo riciclarsi come esterno a tutta fascia nel 3-5-2 contiano, migliorando nettamente il proprio rendimento rispetto alle stagioni passate nonostante i 33 anni d’età.

Il terzino, invece, è un jolly al quale pare difficile rinunciare. Ecco perché, anche se non dovessero più essere titolari nell’Inter del futuro, il club nerazzurro e Antonio Conte sono decisi a tenerseli stretti.

Un’idea, questa, che però non sembra condivisa dalla maggior parte dei tifosi nerazzurri. Gli interisti sognano giocatori di maggiore qualità e personalità e dunque ritengono la conferma di D’Ambrosio e Candreva una sorta di resa da parte dell’Inter e soprattutto di Conte, accusato di preferire giocatori ubbidienti a grandi campioni.

L’accusa dei tifosi

“Candreva 35enne a giocare a tutta fascia non lo posso proprio vedere”, commenta Salvatore su una delle pagine Facebook dedicate al tifo nerazzurro.

“Bastaaaaa, ancora Candreva e D’Ambrosio ma basta”, aggiunge con enfasi Settimio, mentre Simone sarebbe disposto ad accettare solo uno dei due giocatori: “D’Ambrosio ok, ma Candreva no, dai!”.

Pietro è tra coloro che puntano il dito contro Conte. “Spiace dirlo ma se non arriva un mister che faccia una bella pulizia rimarremo sempre nella mediocrità – scrive il tifoso -,come si fa a puntare ad un obiettivo con questa gente? Pazienza”.

SPORTEVAI | 25-03-2020 11:18