Interisti, no all’alternativa a Vidal: “Neanche Conte fa miracoli

Per l’Inter si complica la strada per arrivare ad Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è rimasto in campo per 90’ nella semifinale di Supercoppa spagnola persa dal Barcellona con l’Atletico Madrid: un segnale della voglia del tecnico Valverde di convincere l’ex Juve a restare in blaugrana con un ruolo importante.

VIDAL PIU’ LONTANO. La voglia di Vidal di essere nuovamente titolare, d’altra parte, era stata la miccia che aveva innescato la trattativa con l’Inter: se il cileno trova minuti, insomma, è difficile che possa decidere di lasciare il Barcellona.

Per questo motivo Beppe Marotta sarebbe al lavoro per mettere a disposizione di Antonio Conte un centrocampista con qualità simili: fisicità, aggressività, capacità di inserimento e buon feeling con il gol.

Doti che appartengono alla versione migliore di Franck Kessie, raramente vista al Milan. Ma chissà che in mano a Conte l’ivoriano non possa guadagnare quella continuità che gli è sempre mancata in rossonero.

SCAMBIO E REAZIONI. Ecco perché le due società potrebbero finalizzare uno scambio di prestiti: a Maldini e Boban interessa Politano, ai margini del progetto di Conte, e per questo motivo secondo la Gazzetta dello Sport non è da escludere che l’esterno possa finire in rossonero, con Kessie in nerazzurro.

Un’ipotesi, però, che non piace affatto agli interisti. “Già paragonare Kessie a Vidal, mamma mia ci vuole coraggio…”, commenta Federico su una delle pagine Facebook dedicate ai nerazzurri. “Oh signore ditemi che è uno scherzo no no per carità”, aggiunge Cristian, mentre Alessio prega che “I bidoni stiano a Milanello cortesemente”. Secondo Yuri, gli interisti dovranno incassare una delusione: “Come al solito si sparano nomi da campioni per farci gasare e poi siamo noi che regaliamo campioni per bidoni”. “Da Vidal a Kessie il passo è breve – aggiunge Simona – e non vogliamo Nainggolan…”. L’ultima parola è di Fabio: “Non scherziamo, neanche Conte fa miracoli”.

SPORTEVAI | 10-01-2020 09:03