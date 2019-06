Interisti preoccupati sul web per un addio inatteso

La notizia arrivata via La Red dall’Argentina sull’interessamento del Barcellona per Lautaro è deflagrata in breve sul web. Messi sarebbe rimasto stregato dal Toro dopo averlo visto dal vivo in Nazionale e avrebbe sussurrato al Barcellona di fare di tutto per portarlo in azulgrana, al punto che sarebbe pronta l’offerta di 111 milioni di euro per acquistarlo. 10 partite giocate, 554 minuti giocati, 10 gol, uno ogni 55,4 minuti sono stati il biglietto da visita di Lautaro. L’idea di rivoluzionare del tutto l’attacco nerazzurro, dato per scontato anche l’addio di Icardi, convince a metà il popolo interista che si era affezionato al bomber e che già immaginava una sua ulteriore crescita con l’aiuto di Conte.

IL TWEET – Chi si consola è Fabio Ravezzani, che fa due conti e approva l’eventuale operazione ma nel dare il suo ok non risparmia frecciate velenose a Spalletti e scrive su twitter: “Se il Barca paga 111 milioni all’Inter per la clausola rescissoria di Lautaro, non resta che ringraziarlo per la plusvalenza e lasciarlo andare. Certo, Spalletti non s’è accorto che già nell’ultimo campionato lui era più forte di Icardi. Ma non s’era accorto neppure di Zaniolo”.

LE REAZIONI – Fioccano i commenti. C’è chi non ci crede: “Dai ma è una bufala storica: il Barcellona ha già preso Griezmann e tratta Neymar, ha Suarez e Dembele…”, c’è chi scherza: “Messi sarebbe rimasto impressionato da Lautaro tanto da chiedergli di seguirlo al Barcellona.. La risposta di Lautaro sarebbe stata: perche non vieni tu all’Inter?” o anche: “Comunque se Messi si trova da dio con Lautaro per me può venire, un posticino in squadra per lui lo si fa”. In tanti sono però anche spaventati: “Penso che se veramente il Barcellona offrisse più di 70 milioni per #Lautaro i cinesi noleggerebbero subito un risciò per portarlo lì” e infine: “L’Inter quando ha visto le convocazioni dell’Argentina avrebbe dovuto alzare la clausola.. Se Messi ha deciso che vuole Lautaro il Barca l’avrebbe preso anche a 150 milioni”.

SPORTEVAI | 30-06-2019 12:04