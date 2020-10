Interisti rammaricati per l'acquisto mancato: "Lui come Milito”

Quarta punta dove sei? Con la chiusura del calciomercato i tifosi dell’Inter si sono divisi tra coloro che reputano la squadra di Antonio Conte preparata per vincere lo scudetto e chi, invece, ritiene che l’organico sia rimasto incompleto. Tra questi ultimi, l’argomento più caldo riguarda proprio la quarta punta: dietro Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez ci sarebbe Pinamonti, ritenuto però non all’altezza dei compagni di squadra.

Il tentativo dell’Inter per Caputo

È facile intuire, dunque, come un retroscena emerso nelle ultime ore abbia scatenato i rimpianti degli interisti. Durante il mercato, infatti, l’Inter avrebbe chiesto informazioni al Sassuolo su Ciccio Caputo, ricevendo però una richiesta di 15 milioni di euro per il 33enne attaccante pugliese. Troppo per l’Inter, che alla fine ha ripiegato sull’idea di trattenere Pinamonti. Ma ai tifosi nerazzurri sarebbe piaciuto vedere Caputo nel ruolo di vice-Lukaku e c’è anche chi ha scomodato paragoni importanti per elogiare l’attaccante ex Empoli.

Il rammarico dei tifosi interisti

“Caputo è l’unico attaccante che gioca come Milito. Se fosse venuto da noi avrebbe segnato come il Principe: grande Caputo!”, commenta su Facebook Angiolino citando il bomber argentino del triplete del 2010, arrivato all’Inter quando aveva già 30 anni. “Caputo li valeva eccome 15 milioni”, le parole di Yassin, che però scatenano la replica di Andrea: “Ma ha 33 anni”.

Rosario, invece, pensa che arrivare all’Inter non sarebbe stato positivo per l’attaccante: “Meglio per Caputo, non si meritava di finire in panchina nell’anno dell’Europeo al quale può tranquillamente ambire visto il livello della Nazionale”. Pablo concorda: “Fortissimo Caputo, ma, sebbene all’Inter, non si merita la panchina. Deve giocare. È davvero in gamba”.

Luca, invece, avrebbe scelto un altro attaccante di scorta: “Comunque la quarta punta doveva essere uno tra Milik e Mandzukic. Caputo va bene per il Sassuolo ma non per l’Inter”.

SPORTEVAI | 09-10-2020 10:49