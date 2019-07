International Champions Cup 2019, il calendario delle partite

L’International Champions Cup 2019 coinvolge ben 12 top club di tutto il mondo: Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Benfica, Chivas, Fiorentina, Inter, Juventus, Manchester United, Milan, Real Madrid, Tottenham.

Le 18 partite saranno giocate in tre continenti tra Europa, Asia e Nord America e saranno trasmesse in diretta tv da Sportitalia. Il girone è unico, ogni squadra affronterà tre avversarie: alla vincitrice del singolo incontro vengono assegnati tre punti. In caso di parità a ogni squadra viene assegnato un punto, ma la sfida continua ai rigori, chi la vince si aggiudica un ulteriore punto supplementare.

Il calendario della International Champions Cup 2019

17 luglio, ore 03.00, Bridgeview: Fiorentina-Chivas

18 luglio, ore 05.00, Carson: Arsenal-Bayern Monaco

20 luglio, ore 13.30, Singapore: Manchester United-Inter

20 luglio, ore 22.00, Santa Clara: Benfica-Chivas

21 luglio, ore 00.00, Charlotte: Arsenal-Fiorentina

21 luglio, ore 02.00, Houston: Bayern Monaco-Real Madrid

21 luglio, ore 13.30, Singapore: Juventus-Tottenham

24 luglio, ore 01.00, Landover: Real Madrid-Arsenal

24 luglio, ore 03.00, Arlington: Chivas-Atletico Madrid

24 luglio, ore 03.00, Kansas City: Bayern Monaco-Milan

24 luglio, ore 13.30, Nanjing: Juventus-Inter

25 luglio, ore 02.00, Harrison: Fiorentina-Benfica

25 luglio, ore 13.30, Shanghai: Tottenham-Manchester United

27 luglio, ore 01.30, East Rutherford: Real Madrid-Atletico Madrid

29 luglio, ore 21.00, Foxborough: Benfica-Milan

3 agosto, ore 18.30, Cardiff: Manchester United-Milan

4 agosto, ore 16.00, Londra: Tottenham-Inter

10 agosto, ore 18.00, Stoccolma: Atletico Madrid-Juventus

Il girone è unico: in caso di parità punti, il trofeo verrà assegnato grazie alla differenza reti.

SPORTAL.IT | 11-07-2019 14:12