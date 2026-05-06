Internazionali: Arnaldi rinato, Cocciaretto si sblocca. La pioggia cancella Cinà-Blockx e a Roma scatta l’allarme maltempo

Gli azzurri si sbloccano agli Internazionali d'Italia, con Arnaldi e Cocciaretto che danno seguito alla vittoria di Tyra Grant nel derby con Pigato. A Roma però scatta l'allarme maltempo, che rischia di creare più di qualche difficoltà agli organizzatori

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Dopo la disastrosa giornata di ieri con tre italiane su tre eliminate all’esordio nel tabellone principale degli Internazionali, l’Italia si è rialzata giovedì 6 maggio con i successi di Tyra Grant nel derby con Lisa Pigato e, soprattutto, quelli di un rinato Matteo Arnaldi su Jaume Munar e di Elisabetta Cocciaretto su Sonja Kraus. A Roma però è scattato l’allarme maltempo, con alcune partite, tra cui anche quella tra Federico Cinà e Alexander Blockx, che dovranno essere recuperate nei prossimi giorni, con la pioggia che però potrebbe non risparmiare la capitale nemmeno venerdì.

Arnaldi è rinato: dopo il trionfo a Cagliari arriva il bel successo su Munar a Roma

Sembra essersi finalmente messo alle spalle il periodo di difficoltà dovuto anche a qualche problema fisico che gli impediva di esprimersi al meglio Arnaldi, che dopo il bel trionfo di settimana scorsa nel Challenger 175 di Cagliari ha vinto anche all’esordio agli Internazionali d’Italia battendo l’ostico Jaume Munar al termine di un match combattutissimo, terminato dopo oltre due ore e mezza sul risultato di 6-3 3-6 6-3. Ora per Matteo la strada inizia a farsi ancor più in salita, dato che al secondo turno dovrà sfidare il n°8 ATP Alex de Minaur.

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Cocciaretta si sblocca sul Centrale di Roma: ora Navarro (che porta bei ricordi)

Successivamente è arrivata anche la seconda vittoria di una giocatrice italiana nel primo turno del tabellone femminile dopo quella di Tyra Grant (che però era impegnata in un derby con Pigato), con Cocciaretto che si è sbarazzata agevolmente della qualificata Kraus con il risultato di 6-2 6-4, arrivato al termine di un match in cui ha accusato solamente due passaggi a vuoto, entrambi nel primo game dei due set. Questa è anche la prima vittoria in carriera dopo tre sconfitte sul Centrale degli Internazionali d’Italia per Elisabetta, che al prossimo turno affronterà Emma Navarro, che già aveva battuto l’anno scorso nel match fondamentale per la conquista della Billie Jean King Cup da parte dell’Italia.

La pioggia cancella Cinà-Blockx e fa scattare l’allarme per venerdì

Dalla giornata di oggi degli Internazionali d’Italia però non sono arrivate solamente belle notizie, ma anche il brutto tempo, con la pioggia che inizialmente ha obbligato a interrompere alcuni match ritardando il programma e poi a cancellare alcuni incontri, tra i quali quello molto atteso tra i giovanissimi Cinà e Blockx, che verrà recuperato insieme agli altri nella giornata di domani.

Il maltempo rischia però di causare più di qualche semplice disagio agli organizzatori. Anche per la giornata di venerdì (e poi ancora domenica e settimana prossima) è infatti nuovamente prevista la pioggia in una giornata dove si disputeranno tantissimi incontri di secondo turno che rischiano di essere rimandati, ingolfando il programma dei giorni successivi, il tutto considerando che – nonostante se ne parli da anni – ancora nessuno campo del Foro Italico sia provvisto di un tetto.